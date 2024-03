Attimi di panico si sono vissuti poco prima delle 19 di venerdì 1 marzo a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, dove sconosciuti in sella a uno scooter hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in strada. I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in via delle Scuole Pie dopo le segnalazioni di alcuni residenti.

Al momento non risultano feriti. Rilievi in corso dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso, anche attraverso la visione delle immagini di videosoveglianza e la raccolta di testimonianze dirette, per chiarire dinamica e matrice di quella che sembra essere a tutti gli effetti una stesa, avvenuta tra l’altro in un orario dove in strada sono presenti numerose persone.

Redazione

Ciro Cuozzo