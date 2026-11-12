La storica vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato segna una svolta e rivela le prime crepe nella coalizione che aveva portato Donald Trump al potere. Anche di fronte alle tentazioni autoritarie e allo strapotere del denaro, la democrazia americana conserva una formidabile capacità di resistenza. È l’inizio della fine dell’era Trump? Probabilmente sì. Ma una sconfitta elettorale del trumpismo non equivale alla sua scomparsa.

Molti elettori hanno votato più contro Trump che a favore del Partito Democratico. I democratici hanno vinto un’elezione, ora devono costruire una maggioranza. Per riuscirci dovranno prima di tutto capire le ragioni della vittoria. Il costo della vita, anzitutto: inflazione, affitti e spese sanitarie hanno pesato enormemente, e la promessa trumpiana di un ritorno alla prosperità si è infranta contro la realtà quotidiana dei ceti medi e popolari. Poi il caos: trasformando il disordine in metodo di governo, il trumpismo ha logorato persino una parte dei suoi sostenitori, e quella che era la sua forza gli si è ritorta contro. Infine la corruzione. Confondendo interessi pubblici e privati, il potere trumpiano ha mostrato il volto di un’oligarchia che parla in nome del popolo ma governa per sé stessa. La rabbia economica diventa esplosiva quando si accompagna alla convinzione che le istituzioni proteggano i potenti anziché i cittadini. È su questo terreno che i democratici hanno ritrovato il dialogo con una parte dell’elettorato popolare. Progressisti, moderati, indipendenti e repubblicani delusi si sono riconosciuti in una dinamica comune, sostenuta da candidati radicati nei propri territori. Questa coalizione però rimane fragile.

Si potrebbe dire che i democratici abbiano preso “in affitto” i voti di una parte dell’elettorato repubblicano, con un contratto della durata di due anni. Dovranno riconquistarne la fiducia attraverso miglioramenti economici concreti. È qui che si gioca la partita decisiva. Di fronte alle derive autoritarie e agli attacchi allo Stato di diritto la resistenza non può essere timida, perché ogni arretramento accettato in nome della prudenza finisce per normalizzare l’inaccettabile. Ma la resistenza, da sola, non è un programma politico. I cittadini vogliono anche uno stipendio che consenta di vivere dignitosamente, una casa accessibile, cure che non minaccino la sicurezza economica delle famiglie. Tornare allo status quo precedente a Trump non basterà, perché sono state proprio le disuguaglianze e il senso di abbandono di quello status quo a rendere possibile la sua ascesa. La riconquista del Congresso offre ai democratici gli strumenti per controllare l’esecutivo e incidere sulle scelte di bilancio. Il loro successo si misurerà su una domanda molto concreta: gli americani vivono meglio? Dovranno evitare la frammentazione ideologica e la tentazione di fare dell’antitrumpismo la propria unica identità. Unità non significa uniformità.

Questi insegnamenti riguardano direttamente anche l’Europa. I populismi autoritari non sono invincibili, neppure quando possono contare su potenti apparati mediatici e sul sostegno di grandi fortune private. La difesa dello Stato di diritto e del progetto europeo deve accompagnarsi a una proposta economica e sociale chiara: potere d’acquisto, casa, lavoro, futuro delle giovani generazioni. E la fermezza delle convinzioni può convivere con l’ampiezza delle alleanze. In Europa è tempo di lasciarsi alle spalle le sterili contrapposizioni tra moderati e progressisti e di unire per cambiare. Di fronte a un’internazionale nazionalista che si organizza e si rafforza, la prudenza eretta a principio permanente non può essere una strategia. L’Europa deve anche capire, una volta per tutte, che il proprio futuro non può dipendere dalle alternanze politiche a Washington. Il riflusso del trumpismo non la esonera dal costruire una propria potenza e una reale autonomia strategica. La lezione americana è chiara: si possono sconfiggere i populisti senza diventare populisti. Spetta ora ai democratici trasformare una maggioranza del rifiuto in una maggioranza capace di governare. Solo così la sconfitta del trumpismo sarà l’inizio di una rinascita democratica, negli Stati Uniti e, auspicabilmente, in Europa.

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Sandro Gozi