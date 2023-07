Inizia alle 10 e durerà fino alle 18 lo sciopero del personale di terra negli aeroporti, servizi di handling e check-in. Sarebbero 250.000 – secondo il Codacons – i passeggeri che rischiano di rimanere a terra e 1.000 i voli a rischio cancellazione.

Dopo lo sciopero dei treni dunque un’altra giornata di passione attende i viaggiatori italiani e i turisti e proprio in piena estate. Ita cancella 133 voli, ma non è finita: incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. E sempre oggi è previsto lo sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling.

Solo a Napoli, ad esempio, è stata già annunciata la cancellazione di 118 voli (59 in arrivo e 59 in partenza). In Sardegna i voli cancellati sono 50, a Torino 30. Polemiche sul ricorso della Cgil contro l’ordinanza del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha dimezzato lo stop dei ferrovieri e sul rigetto deciso dal Tar.

I sindacati Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta denunciano che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone quindi l’immediato rinnovo. e su Salvini sottolineano che ha ‘negato il diritto di sciopero’. Il ministro replica: ‘Ricorsi e insulti non mi fanno paura’. “Conto sul buon senso di tutti“, ha detto poi ieri Salvini parlando dell’agitazione di oggi.

COME OTTENERE I RIMBORSI

In caso di sciopero aereo del comparto aereo nazionale, i passeggeri diritto a richiedere una compensazione economica. Tuttavia, possono comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta.

Ciò avviene qualora il passeggero non venga adeguatamente garantito dal vettore aereo. Le somme sborsate in questo caso possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente scelta.

Allo stesso modo, si può chiedere rimborso per eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo a causa dello sciopero dei vettori.

