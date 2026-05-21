Nel 1946, per la prima volta nella storia italiana, le donne entrano nelle urne non come spettatrici, ma come protagoniste. Una svolta epocale: metà della popolazione, fino ad allora esclusa dalla vita politica, veniva finalmente riconosciuta come soggetto attivo della democrazia. Non fu solo una conquista simbolica. Il voto alle donne rappresentò l’inizio di un processo di trasformazione profonda della società italiana. Figure come Nilde Iotti e Teresa Mattei contribuirono a portare dentro la Costituzione una visione più inclusiva e moderna fondata sul principio di eguaglianza sancito dall’ articolo 3.

L’acceso all’istruzione si è ampliato fino a vedere oggi le donne spesso superare gli uomini nei percorsi universitari. La loro presenza nel mondo del lavoro è cresciuta, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo economico e sociale del Paese. Anche la famiglia si è trasformata ma questo cambiamento, tuttavia, non è stato uniforme. Differenze territoriali, sociali ed economiche continuano a incidere sulle opportunità reali delle donne. Non tutte hanno beneficiato allo stesso modo dei progressi: il divario resta evidente.

Dopo il 1946, il percorso verso l’uguaglianza si è sviluppato attraverso la riforma del diritto di famiglia negli anni Settanta, la parità giuridica tra coniugi, l’introduzione del divorzio, la legalizzazione dell’aborto fino alle norme contro la violenza di genere. Questi traguardi non sono stati concessi, ma ottenuti grazie a mobilitazioni sociali, movimenti femministi e battaglie culturali. La storia dei diritti delle donne è, in larga parte, una storia di rivendicazioni collettive. E proprio per questo, nessuna conquista può essere considerata definitiva.

A ottant’anni dal voto, la domanda centrale è: il riconoscimento dei diritti è sufficiente? La risposta, guardando ai dati e alla realtà quotidiana, non può essere pienamente positiva. Se l’uguaglianza formale è ormai sancita, quella sostanziale resta incompleta. Il divario salariale persiste, così come la difficoltà di acceso ai ruoli apicali, il carico del lavoro domestico e di cura continua a gravare in modo sproporzionale sulle donne, limitandone le possibilità. A questo si aggiunge un fenomeno ancora drammaticamente diffuso: la violenza di genere.

Se il diritto di voto ha aperto la strada, oggi la sfida è renderla percorribile per tutte. Questo significa intervenire su politiche per la conciliazione tra lavoro e vita familiare, strumenti per garantire la parità salariale, investimenti nell’educazione per superare stereotipi di genere. Significa anche aumentare la presenza delle donne nei luoghi decisionali, non solo per una questione di rappresentanza, ma per migliorare la qualità stessa della democrazia. Una società in cui metà della popolazione è sottorappresentata nei centri di potere è una società meno equa e meno capace di interpretare i bisogni collettivi. Ottant’anni dopo, il voto alle donne non è solo una ricorrenza da celebrare.

È una lente attraverso cui osservare il grado di maturità della nostra democrazia. Quella conquista ha segnato l’ingresso delle donne nella cittadinanza politica, ma la piena cittadinanza resta un obiettivo da consolidare. In questo senso, il 1946 continua a parlare al presente, ricordando che la democrazia non è mai definitiva, ma un processo in continua costruzione. E che la sua qualità si misura anche dalla capacità di includere davvero, e fino in fondo, tutte e tutti.

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Antonio Bargone