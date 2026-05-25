C’era un tempo in cui per ascoltare una canzone bisognava andare in un negozio di dischi, acquistare un CD intero e sperare che, oltre al singolo che passava in radio, il resto dell’album meritasse davvero quei soldi spesi. Era un’epoca fatta di scaffali pieni di compact disc, custodie trasparenti, libretti con i testi delle canzoni e interminabili discussioni tra appassionati su quale fosse il miglior album del momento. Poi arrivò Internet. E con Internet arrivò Napster. L’articolo pubblicato all’inizio degli anni Duemila, con il titolo enorme “Napster, addio alla musica gratis online”, raccontava uno dei momenti più importanti della storia del web moderno: la decisione di un giudice di San Francisco di ordinare la chiusura del celebre servizio di condivisione musicale. Una sentenza che all’epoca sembrò la fine di un sogno per milioni di giovani sparsi nel mondo, ma che in realtà segnò l’inizio di una trasformazione epocale destinata a cambiare non solo l’industria musicale, ma l’intero rapporto tra tecnologia, cultura e consumo digitale. Per comprendere davvero cosa rappresentò Napster bisogna tornare alla fine degli anni Novanta. Internet era ancora un territorio quasi pionieristico. Le connessioni erano lente, i modem emettevano suoni metallici diventati oggi iconici e scaricare una singola canzone poteva richiedere parecchi minuti. Eppure, nonostante questi limiti, il web stava diventando rapidamente uno spazio di libertà e sperimentazione. Fu in questo contesto che Shawn Fanning, uno studente americano poco più che diciottenne, ebbe un’intuizione destinata a cambiare tutto: creare un sistema che permettesse agli utenti di condividere direttamente tra loro file musicali in formato MP3.

L’idea era semplice ma rivoluzionaria. Napster non funzionava come un normale sito internet che ospitava file sui propri server. Era un gigantesco sistema peer-to-peer, abbreviato in P2P, nel quale erano gli utenti stessi a condividere la musica presente sui propri computer. In pratica, milioni di persone mettevano a disposizione le proprie librerie musicali, creando un archivio globale gratuito accessibile da chiunque. Bastava digitare il titolo di una canzone e, in pochi secondi, si poteva scaricare praticamente qualsiasi brano esistente. Per una generazione intera fu una rivoluzione culturale senza precedenti. Improvvisamente la musica diventava libera, accessibile, immediata. Ragazzi di ogni parte del mondo iniziarono a scoprire artisti sconosciuti, album rari, registrazioni live e brani impossibili da trovare nei negozi tradizionali. Napster non era soltanto un software: era il simbolo di una nuova idea di Internet, basata sulla condivisione totale delle informazioni. Naturalmente, però, questa rivoluzione aveva un prezzo. Le case discografiche iniziarono presto a vedere Napster come una minaccia mortale. Ogni canzone scaricata gratuitamente rappresentava, secondo l’industria musicale, un disco non venduto. I numeri erano impressionanti: milioni di utenti collegati contemporaneamente, miliardi di file condivisi, un traffico che cresceva a ritmi mai visti prima. Le grandi etichette discografiche temevano il collasso del loro modello economico.

L’articolo dell’epoca racconta proprio quel clima di scontro totale. Da una parte c’erano le multinazionali della musica, determinate a fermare quello che consideravano un gigantesco sistema di pirateria digitale. Dall’altra c’erano milioni di utenti convinti che Internet dovesse essere uno spazio libero, nel quale la cultura potesse circolare senza barriere. Nel mezzo si trovavano gli artisti, divisi tra chi vedeva Napster come un nemico e chi invece intuiva le potenzialità di quel nuovo mondo digitale. Tra i più duri oppositori di Napster ci furono i Metallica, che intrapresero una vera e propria battaglia legale contro la piattaforma. La band accusava il servizio di violare i diritti d’autore e di danneggiare economicamente i musicisti. Molti fan reagirono con rabbia, accusando il gruppo di essersi schierato con le grandi corporation contro il pubblico. La vicenda provocò discussioni accesissime in tutto il mondo e trasformò il tema del copyright in uno dei dibattiti centrali dell’era digitale. Altri artisti, invece, mostrarono una posizione più sfumata. Alcuni riconoscevano che Napster stava distruggendo il vecchio mercato discografico, ma allo stesso tempo capivano che la rete offriva opportunità straordinarie di diffusione. Per molti musicisti emergenti, infatti, Internet rappresentava una possibilità unica per raggiungere nuovi ascoltatori senza passare necessariamente attraverso le grandi etichette.

La sentenza del giudice di San Francisco arrivò come un terremoto. Napster venne accusato di favorire la violazione sistematica del diritto d’autore e fu ordinata la chiusura del servizio. Nell’articolo si percepisce chiaramente il senso di smarrimento di quegli anni. Milioni di utenti si chiedevano se fosse davvero finita l’epoca della musica gratuita online oppure se quella decisione avrebbe semplicemente spinto il fenomeno verso nuove forme ancora più difficili da controllare. E infatti fu proprio ciò che accadde. La chiusura di Napster non fermò affatto la condivisione illegale di musica. Al contrario, aprì la strada a una nuova generazione di piattaforme peer-to-peer ancora più decentralizzate e difficili da bloccare. Arrivarono programmi come Kazaa, eMule, LimeWire e BitTorrent, che continuarono a diffondere file in tutto il mondo. La battaglia tra industria musicale e utenti digitali entrò così in una nuova fase. Ma il vero paradosso della storia è che Napster, pur essendo stato sconfitto in tribunale, aveva già vinto culturalmente. Aveva dimostrato che il pubblico voleva un modo diverso di ascoltare musica: immediato, digitale, accessibile da qualsiasi luogo. Le case discografiche inizialmente combatterono questa trasformazione, ma alla fine furono costrette ad adattarsi. Senza Napster probabilmente non sarebbero mai nati servizi come Spotify, Apple Music o Deezer. Oggi milioni di persone pagano un abbonamento mensile per avere accesso istantaneo a cataloghi musicali enormi, esattamente come sognavano gli utenti di Napster vent’anni fa. La differenza è che il modello attuale cerca di conciliare accessibilità e remunerazione degli artisti, anche se il dibattito sui compensi resta ancora aperto.

Rileggere oggi quell’articolo di giornale fa un certo effetto. Le fotografie in bianco e nero, i riferimenti agli MP3 e ai siti di file sharing sembrano appartenere a un’altra era tecnologica. Eppure, dietro quelle pagine ingiallite, si nasconde uno dei momenti chiave della storia contemporanea. Napster non fu soltanto un software: fu il primo grande scontro tra il vecchio mondo analogico e la nuova società digitale. Fu anche uno dei primi casi in cui Internet dimostrò la propria capacità di mettere in crisi interi modelli economici consolidati. Quello che accadde alla musica sarebbe poi successo anche al cinema, all’editoria, alla televisione e persino al giornalismo. La rete stava cambiando tutto, e Napster fu semplicemente il primo grande segnale di questa trasformazione. Oggi il nome Napster viene ricordato quasi con nostalgia. Per molti rappresenta l’età dell’innocenza del web, quando Internet sembrava un luogo libero, anarchico e rivoluzionario. Un periodo in cui milioni di giovani passavano notti intere a scaricare canzoni, costruire playlist e scoprire artisti provenienti dall’altra parte del pianeta. Un’epoca irripetibile che ha segnato profondamente la cultura digitale moderna. E forse è proprio questo il motivo per cui quella storica prima pagina continua ancora oggi a colpire. Perché racconta il momento esatto in cui il mondo capì che Internet non era più soltanto una curiosità tecnologica, ma una forza destinata a cambiare per sempre le regole del gioco.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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