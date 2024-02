Dalla strage di Altavilla emergono particolari raccapriccianti difficili da sostenere a livello psicologico e da raccontare. Erano anni che non si vedevano facce così sgomente tra le forze dell’ordine che stanno indagando sulla strage compiuta da Giovanni Barreca ad Altavilla Milicia (Palermo). Nuovi dettagli che coinvolgono l’unica sopravvissuta ai riti satanici, la figlia 17enne adesso indagata per omicidio.

La telefonata al 112 di Giovanni Barreca “Mia moglie era posseduta”

“Mi devo consegnare, quando uno vuole fare la volontà di dio gli spiriti si ribellano”. Sono le prime parole di Giovanni Barreca, al 112, dopo la strage della famiglia ad Altavilla Milicia (Palermo). “Mia moglie era posseduta, in pratica è morta. Forse l’unica speranza che ho è mia figlia, perché sono dovuto scappare. I demoni stavano mangiando pure me”.

Il fratello Kevin scriveva a un amico “Scusami, a casa mia c’è una guerra spirituale”

I messaggi in chat del 16enne a un amico di scuola: “Un demone vuole ucciderci” “Scusami, ma a casa mia c’è una guerra spirituale”, scriveva pochi giorni prima il 16enne a un amico di scuola.

L’arrivo dei due ‘fratelli di Dio’ peggiora la situazione

“Sono venuti due fratelli di Dio e stanno liberando mia madre e mio fratello che hanno dei demoni addosso. Sono spaventato non sai che c’è stato ieri notte in casa mia”, riporta il 4 febbraio. “Fa freddo, siamo tutti accanto al fuoco e si sente il gelo. Mio fratello e mia madre erano posseduti, dicevano cose spaventosissime. Un bambino di 5 anni che ti dice che il demone che ha dentro è venuto in questa famiglia per distruggerci e ucciderci uno a uno”.

I bambini si sentivano responsabili per i demoni in casa

Si sentiva responsabile Kevin: “La mia famiglia si sta distruggendo per colpa della mia indifferenza – riferiva – Io scappo per stare con voi (amici, ndr) e svagarmi perché in casa non sento pace e per colpa di questo atteggiamento il diavolo si sta mangiando la mia famiglia”. Le ultime parole scritte all’amico sono: “Metto tutto nelle mani di Dio che lui provvederà”.

La confessione della 17enne, dormiva in casa con i cadaveri dei fratelli

La17enne ha confessato tutto, svelando che da un mese nella villetta si ripetevano preghiere per scacciare il diavolo che si era impossessato della madre e del fratellino più piccolo. Alle “cerimonie” partecipava tutta la famiglia. Vittime e carnefici insieme. Barreca, convinto della presenza del demonio, che sarebbe stato responsabile delle difficoltà economiche della famiglia, aveva coinvolto nei riti di purificazione una coppia di invasati conosciuta sui social. Avrebbero cercato di scacciare il male per settimane. Poi, nella folle convinzione che il demonio fosse ancora tra loro, dalle preghiere sarebbero passati alla violenza brutale.

La moglie da “carnefice a vittima”

Durante i rituali Antonella Salamone si sarebbe rifiutata di andare avanti temendo per i suoi figli. Ed è stata lei la prima a morire. La figlia superstite racconta che la madre sarebbe stata torturata, presa a colpi di padella, colpita con l’attizzatoio del camino, ustionata con il phon bollente tenuto sulla pelle, picchiata. Dopo averla uccisa lei, il padre e la coppia l’avrebbero sepolta con vestiti e oggetti, poco distante dalla casa. I complici non si sarebbero limitati a istigare il muratore, ma avrebbero partecipato attivamente ai delitti. Prima di perdere coscienza la donna avrebbe implorato la 17enne di chiamare i carabinieri, ma lei non le ha dato ascolto. Poi è toccato ai due figli maschi.

