Impegnati nella vendemmia, sono morti per le esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d’uva. Sono deceduti così quattro persone in Calabria: l’incidente è avvenuto nel comune di Paola (Cosenza) in contrada Carusi.

Una quinta persona è ricoverata in ospedale, trasportata in eliambulanza, con segni di asfissia. Le vittime sarebbero due anziani di 70 anni, un 50enne e un 46enne. In particolare secondo l’AdnKronos i quattro morti sono padre e figlio e due fratelli.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche i medici del 118. Presente anche una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.

Stando ad una prima ricostruzione dunque, le vittime sono componenti dello stesso nucleo familiare. Una delle vittime avrebbe accusato in primo luogo un malore, mentre le altre tre avrebbero provato a soccorrerla, rimanendo a loro volta coinvolti dalle esalazioni.

(In aggiornamento)

