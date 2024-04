In merito alle notizie di stampa relative agli “straordinari non pagati” da Romeo Gestioni Spa ai dipendenti al servizio di pulizia delle sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’azienda esprime rammarico per non aver avuto la possibilità di esporre la propria posizione prima della pubblicazione della notizia, diffusa senza aver svolto la benché minima verifica.

La Romeo Gestioni Spa ha sempre tenuto aggiornati i sindacati circa tempi e modi di pagamento delle ore di straordinario, i cui ordini di bonifico erano già sta disposti prima ancora che le organizzazioni sindacali proclamassero lo “stato di agitazione”.

Romeo Gestioni Spa è sempre compiutamente rispettosa della normativa di settore vigente, inclusi i tempi di pagamento delle retribuzioni, che, anche in questo caso, sono state puntualmente e interamente riconosciute alle maestranze, nella ferma convinzione che l’osservanza dei diritti e dei doveri reciproci sia alla base di un correo rapporto fra le parti sia verso i lavoratori sia verso le organizzazioni sindacali. Del resto mai prima di oggi vi erano state contestazioni di tal segno da parte dei lavoratori in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’azienda respinge con fermezza contenuti e toni delle rimostranze sindacali, inutilmente pretestuose e strumentali solo a creare malcontento fra i lavoratori dell’appalto. Per questo abbiamo chiesto l’immediata e formale revoca dello stato di agitazione che non trova assolutamente ragion d’essere.

Romeo Gestioni Spa

