Si torna a sparare in strada a Roma, alla luce del giorno. L’agguato è arrivato quest’oggi nel primo pomeriggio in largo Pio Fede, zona San Paolo. La prima chiamata della polizia è arrivata da alcuni residenti che hanno sentito quattro colpi di pistola: successivamente gli agenti hanno trovano un uomo steso a terra, agonizzante, e lo hanno portato subito all’Ospedale San Camillo in codice rosso. La vittima, un uomo di 55 anni, era già nota alle forze dell’ordine.

I precedenti nella Capitale

La Capitale nel 2024 è stata già teatro di scene simili. Quattro mesi fa – era il 15 gennaio – Cristiano Molè 33 anni, a Corviale, era stato ucciso nella stessa zona in un agguato in stile mafioso avvenuto in largo Odoardo Tabacchi e portato a termine da alcuni sicari. Quel giorno, i killer avevano affiancato il suv sul quale l’uomo era a bordo assieme ad un amico e aperto il fuoco poco prima delle 19:30. Non furono quelli i primi spari indirizzati a Molè. Nel 2014 infatti stato gambizzato mentre il caffè in un bar. L’altro caso ha riguardato il 14enne è Alexandru Ivanu ferito mortalmente lo scorso gennaio da alcuni colpi di arma da fuoco nei pressi della metro C a Pantano. Quel giorno era il patrigno di Alexandru Ivan, presente e protagonista della discussione, il vero obiettivo fallito della successiva rappresaglia che ha ucciso il 14enne. Un appuntamento al parcheggio dato per chiarirsi, a cui il 28enne compagno della madre di Alexandru aveva portato alcuni familiari, tra cui proprio il 14 enne. Lì, però, la tragedia. Da una macchina con tre persone a bordo era partita una raffica di colpi.

