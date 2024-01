Racconta di aver visto tutto e che il colpo di pistola non sarebbe partito accidentalmente. Le parole di un agente di polizia presente alla cena di Capodanno nella sala affittata per l’occasione dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, inchioderebbero Emanuele Pozzolo, che quella notte nella sede della Pro Loco di Rosazza, il borgo di 99 abitanti a 70 chilometri da Torino, in provincia di Biella, aveva portato con sé un’American Arms LR22 e poco prima dello sparo che ha ferito Luca Campana alla coscia sinistra la stava maneggiando per farla vedere ad alcuni presenti.

La testimonianza che inchioda Pozzolo

Il testimone dell’accaduto parla a Repubblica, Torino, raccontando gli istanti in cui il deputato passa alla festa per un brindisi ed un saluto: “Pozzolo era allegro, ad un tratto ha tirato fuori la pistola senza che nessuno glielo avesse chiesto e all’improvviso è partito lo sparo. Era circa l’una e mezzo e a fine cena stavamo andando via, in sala c’erano anche alcuni bambini, avevamo sparecchiato. Il fatto si è consumato tutto in un attimo, aveva la pistola nel taschino, l’ha estratta ed è partito il colpo. Una follia, come se io tirassi fuori l’arma di ordinanza per fare lo stesso. Purtroppo il proiettile ha colpito quel ragazzo alla coscia. Abbiamo chiamato subito i soccorsi”.

Nonostante Pozzolo abbia detto che non sia stato lui a sparare (sostenendo la tesi dell’arma caduta a terra e del colpo partito accidentalmente), la testimonianza dell’agente di polizia – già resa ai carabinieri – conferma il contrario: “È successo sotto i miei occhi, come me l’hanno visto anche altre persone presenti. Abbiamo tutti rilasciato le nostre dichiarazioni”.

Pozzolo è indagato per lesioni aggravate, e il suo porto d’armi è stato sospeso. Delmastro intanto ha dichiarato di “Non sapere nulla della dinamica perché non era presente al momento del fatto. Alla domanda “Perché un deputato va armato a una festa?” risponde: “È una stranezza certo. Sono basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola”.

Chi è la persona ferita da Pozzolo durante la festa di Capodanno

Lo sparo ha raggiunto la coscia sinistra di uno dei presenti: Luca Campana, 31 anni, elettrotecnico, 2 figli. Biellese, si trovava alla festa di Capodanno organizzata da Francesca Delmastro, sindaca di Rosazza, in quanto compagno della figlia del capo scorta del sottosegretario Andrea Delmastro. Campana non ha avuto gravi conseguenze per la ferita la prognosi è di dieci giorni ed è già stato dimesso dall’ospedale di Biella Ponderano dove era stato ricoverato dopo il ferimento. Al momento – secondo quanto fatto sapere dalla Procura non ha formalizzato querela per le lesioni patite “pur riservandosi nei termini di legge”.

