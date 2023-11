Grave episodio di violenza accaduto ieri mattina presso l’Istituto Tecnico Superiore Rossi Doria di Marigliano, nella provincia di Napoli. Il protagonista è un ragazzo di 15 anni che durante un diverbio con la sua insegnante l’ha colpita con un pugno al petto. La donna di 64 anni, visibilmente impaurita si è recata in ospedale per un controllo medico, anche se i sanitari non hanno ritenuto necessario emettere una prognosi, fortunatamente la sua condizione è stabile. Poco dopo il fatto sono intervenuti i carabinieri. Attesi nelle prossime ore sviluppi sulla vicenda e provvedimenti da parte dell’Istituto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco