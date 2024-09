E’ ricoverato in gravi condizioni lo studente di 16 anni che in mattinata è caduto dalla finestra della sua aula. L’incidente, sul quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, è avvenuto nell’istituto superiore E. Pantaleo di via Cimaglia di Torre del Greco.

Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell’inizio delle lezioni e per cause in corso di accertamento lo studente di 16 anni è caduto dalla finestra della sua aula al secondo piano.

Il 118 ha trasferito il giovane in codice rosso e in pericolo di vita nell’ospedale del Mare.

Dinamica ancora da ricostruire con i militari che stanno raccogliendo le testimonianze degli altri alunni presenti in classe al momento dell’accaduto e di professori e personale scolastico.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, pare che il ragazzo – lo stanno operando in questo momento – soffra di disabilità intellettiva, motoria e sensitiva. Resta da capire il ruolo dei docenti è nello specifico dell’insegnante di sostegno che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto seguirlo.

