Marcu Dragos, 31 enne di origine rumena è stato arrestato nel pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina vicino a Latina Scalo, tra la stazione di Latina e il territorio di Sermoneta. L’uomo si nascondeva all’interno della fabbrica abbandonata Mistral a Pontenuovo. A poca distanza da dove è avvenuto il presunto stupro.

Dragos è accusato di aver aggredito una coppia di ragazzi giovanissimi, lui 18 anni e lei 16, per poi rapire la ragazza e probabilmente abusare di lei.

Il 31enne romeno ha avuto diversi problemi con la giustizia che lo hanno portato ad alcune condanne per episodi di furto e un caso di maltrattamenti ai danni di due donne, sue connazionali. Non risultano, invece, casi di violenza sessuale. L’uomo senza fissa dimora, era stato riconosciuto dalla vittima e dal ragazzo che era con lei attraverso una foto segnaletica.

l’episodio di violenza risale a qualche giorno fa quando l minorenne si era appartata con il fidanzato in un distretto industriale abbandonato, in zona Latina Scalo. I due sono stati avvicinati all’improvviso da uno sconosciuto. Hanno cercato di allontanarsi fino a raggiungere la loro minicar ma l’uomo li ha inseguiti fino all’auto. Ha colpito il ragazzo con un pugno e portato via la 16enne e il veicolo.

