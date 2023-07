Riapre il Belvedere di Capodimonte dopo quasi un anno di chiusura dopo il crollo di un grosso albero. “Dopo l’incidente avvenuto ad agosto scorso – ha dichiarato il consigliere Carlo Restaino – e dopo quasi un anno, finalmente verranno rimosse definitivamente le transenne sulle scale della principessa Jolanda. So che ci è voluto del tempo, ma so anche che la burocrazia in questo paese è lenta e farraginosa. ”

Ad agosto dello scorso anno le scale della Principessa Jolanda furono chiuse per motivi di sicurezza a seguito della caduta di un grosso albero. Il tronco di un platano si spaccò e crollò sulla scalinata, per fortuna senza provocare alcun ferito. Inizialmente si era pensato ad un fulmine, ulteriori accertamenti hanno chiarito che era caduto per altri motivi che potrebbero essere stati legati al vento forte per il maltempo.

La mostra “Napoli a Parigi. Il Louvre invita il Museo di Copodimonte” è un successo

Cifre da capogiro in tre settimane dall’inaugurazione, per la mostra “Napoli a Parigi. Il Louvre invita il Museo di Capodimonte” voluta dal direttore Sylvain Bellenger, presente al taglio del nastro in grande stile, con i presidenti Macron e Mattarella e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

“I fantasmi di Napoli” popolano il Louvre e le tre lingue del teatro, francese, italiano e napoletano, affascinano gli spettatori del grande Museo invitati dal Théâtre de la Ville di Parigi e dal Teatro della Toscana che hanno presentato una originale creazione teatrale in occasione della mostra “Napoli a Parigi. Il Louvre invita il Museo di Capodimonte” che sta avendo un enorme successo di pubblico.

Così Emmanuel Demarcy-Mota, regista di una edizione francese de “La grande magia” andata in scena al Teatro della pergola di Firenze, ha voluto costruire un eccezionale momento di spettacolo, su drammaturgia di Marco Giorgetti.

Nelle sale della Grande Galerie Camille Dugay, Nadia Saragoni, Sebastiano Spada, Lorenzo Volpe ed alcuni artisti della Troupe de l’Imaginaire del Théâtre de la Ville, hanno costruito un “momento itinerante con peregrinazioni poetiche” all’interno del grande teatro di Eduardo De Filippo “tra commedia, fantasmi, drammi intimi, nelle ambientazioni di una Napoli del dopoguerra, capitale cosmopolita di un universo in ricostruzione.

Nella Cour Lefuel, finora mai aperta al pubblico, e sono stati Mariangela D’Abbraccio, Marie France Alvarez, Francesco Cordella, Valerie Dashwood, Philippe Demarle, Camille Dugay, Anne Duverneuil, Pacôme Genty, Marco Giorgetti, Sarah Karbasnikoff, Ernesto Lama, Serge Maggiani, Nadia Saragoni, e Mathias Zakhar, a costruire il percorso di musica e teatro franconapoletano che ha visto la partecipazione di Lina Sastri ed i musicisti Filippo D’Allio, Arman Méliès, Aniello Palomba.

Nasce Academy Capodimonte per artigiani under 35

“Il sogno che vogliamo realizzare è quello di riattivare le grandi tradizioni di eccellenza del nostro territorio. In particolare lavoreremo sulla ceramica, sui gioielli e sul giardino d’arte: tre espressioni d’eccellenza in Campania che oggi hanno una disperata necessità di avere risorse umane altamente qualificate che conoscano le regole della sostenibilità ambientale, delle produzioni innovative, delle nuove tecnologie. Che sappiano, quindi, mettere insieme tradizione e innovazione. L’obiettivo è fornire risorse umane alle aziende del territorio che ci chiedono continuamente giovani per poter rilanciare le attività produttive”.

Così Valter Luca De Bartolomeis, direttore dell’Its Caselli, a margine della conferenza stampa di presentazione, a palazzo Santa Lucia, della Fondazione ITS Capodimonte Ma.De. Academy, un istituto tecnologico superiore che avrà sede a Capodimonte ed erogherà tre corsi biennali post diploma per giardinieri specializzati, designer maker della ceramica e del gioiello. I corsi partiranno nell’autunno 2023 per un totale di 1.800 ore (1.200 formazione e 600 stage) e sono rivolti agli under 35. Saranno 25 i posti disponibili per ognuno dei corsi.

