Fortunata di nome e di fatto. La vincita da quasi novanta milioni di euro di ieri sera al Superenalotto è stata realizzata nella ricevitoria chiamata proprio con il nome della Dea bendata, presso Riva del Garda (Tn), dove uno sconosciuto passante ha scelto bene la combinazione vincente facendo saltare per l’emozione anche il titolare della Tabaccheria Fortuna in Viale dei Tigli 36. Si tratta del secondo “6” del 2024, visto che quello precedente risale al 10 maggio scorso, 101,5 milioni di euro a Napoli.

Il titolare della tabaccheria Fortuna : “Il nome scelto nove anni fa, qui è stata vinta una casa”

A commentare la fortunata vincita è stato il titolare della ricevitoria Paolo Rosà: “È stata una notizia appresa in maniera casuale, pensavamo fosse uno scherzo, non abbiamo la minima idea di chi possa essere, anche perché abbiamo come clienti persone locali, turisti, persone di passaggio… Se ho una piccola percentuale? Purtroppo no”. Un commento anche al nome dell’attività, chiamata curiosamente ‘Fortuna’: “È stato scelto ormai nove anni fa. Mi auguro che sia qualcuno che se lo meriti e che ci possa fare un regalo. Per festeggiare abbiamo già stappato una bottiglia con i clienti, anche se ora è un po’ presto per iniziare a bere”, scherza Rosà. Ma la vincita di ieri non è stata l’unica della fortunata tabaccheria. “Qualche anno fa è stata vinta anche una casa con il VinciCasa”, ha ricordato all’Agimeg Paolo Rosà, era il 29 gennaio 2020. “Certo – ha aggiunto Rosà ad Agimeg -, sarà difficile replicare una vincita così importante come quella di ieri”.

All’Ansa ha parlato anche la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi: “Si tratta di una cifra talmente importante che gestirli diventa complicato. Il nostro Comune per esempio, al primo gennaio aveva un avanzo di 30 milioni, un terzo della cifra vinta”.

Il biglietto da tre euro, la sestina vincente e le tasse da pagare.

Al netto delle tasse che il nuovo milionario dovrà pagare, il lordo della sua vincita ammonta a 89.221.270 euro e rappresenta il jackpot numero 116 assegnato dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Il colpo di fortuna è arrivato con un biglietto da tre euro. La sestina vincente e’ stata: 1 – 23 – 44 – 45 – 47 – 60 – Jolly 14 – SuperStar 19. Al momento si applica una tassazione del 20% su tutti i premi del SuperEnalotto che valgono 500 € e oltre. La vincita sfata anche un piccolo tabù che vedeva il Trentino una delle tre regioni d’Italia (insieme con Valle d’Aosta e Molise) a non aver mai centrato il 6 al Superenalotto in oltre 25 anni di storia del gioco. Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 19 sestine vincenti.

Le vincite record del Superenalotto

Il montepremi più alto di sempre del Superenalotto resta quello del 2023, quando vennero vinti 371 milioni di euro con un sistema a 90 quote. Sul secondo gradino del podio ci sono i 209 milioni di euro vinti nell’estate del 2019 a Lodi, seguiti dai 177 milioni del jackpot di ottobre 2010, centrato anche in quell’occasione con un sistema a 70 quote.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco