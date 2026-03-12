C’è qualcosa di insolito nel tornare al voto a pochi mesi di distanza. Le regionali di novembre avevano già chiesto al Polesine di esprimersi, di scegliere, di contarsi. Ora le suppletive ripropongono il rito con toni più bassi: un seggio a Montecitorio, un collegio uninominale. Eppure chi guarda oltre la superficie coglie qualcosa di più. Ogni volta che un territorio torna alle urne fuori calendario, si apre uno spazio raro: quello dell’autoriflessione collettiva.

Le suppletive sono, per natura, un voto diverso. L’affluenza sarà bassa. Chi si recherà ai seggi il 22 e 23 marzo lo farà per scelta consapevole, quasi deliberata. Non per abitudine, non perché “si fa così”. Lo farà perché ha deciso che vale la pena esserci. E questo trasforma il voto: un atto identitario prima ancora che una preferenza politica. Il Polesine convive da decenni con una domanda sospesa sulla propria identità. Terra di confine — tra Veneto ed Emilia-Romagna, tra il Po e l’Adriatico, tra pianura e delta — ha sempre faticato a trovare una collocazione narrativa convincente. Non è la Marca con la sua cifra produttiva, né la Laguna con il suo peso simbolico, né la Romagna con la sua identità rivendicata. È qualcosa di più sfumato, più antico.

Eppure proprio in questa difficoltà sta una ricchezza. Il Polesine è stato bonificato dall’uomo e restituito all’acqua dalla natura. Ha espresso classi dirigenti capaci e subito marginalizzazioni sistematiche. Ha un patrimonio naturale di valore mondiale e una demografia che preoccupa. Contiene tutto questo senza risolverlo in una sintesi rassicurante. Il racconto che il Polesine vuol fare di se stesso emerge anche da un’elezione: da quanti sceglieranno di partecipare, da quale energia circolerà nei comuni del collegio, da come la gente parlerà di queste suppletive al bar, al mercato, lungo gli argini del Po. È la sostanza della democrazia di prossimità. E il Polesine, con la sua storia di terra contesa e mai del tutto capita, chiede che qualcuno la racconti con la serietà che si riserva alle cose importanti.

