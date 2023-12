In Svizzera è caccia all’uomo. Questa mattina nella città di Sion un uomo ha ucciso con colpi di arma da fuoco due persone, ferendone una terza. Il responsabile delle sparatorie è in fuga con la sua macchina, mentre la polizia della regione di Valois ha disposto diversi posti di blocco.

Svizzera, le sparatorie a Sion

Il tutto è avvenuto alle prime ore di questa mattina. La prima chiamata alla polizia è avvenuta intorno alle 7.15, ma in mattinata si sono verificate due sparatorie, in due distinti luoghi di Sion. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati all’indirizzo dell’impresa di verniciatura Sarsa nei quartieri Ronquoz e Potences. Il sospettato è un uomo di 36 anni, Sebastian R. e l’ultima volta che è stato avvistato era a bordo della propria auto, una Peugeot 206 cabriolet di colore grigio metallizzato.

Secondo le prime indagini della polizia locale, sembra che il killer conoscesse le vittime: una donna colpita in un parcheggio e un uomo ucciso altrove. L’altra persona ferita è una donna. Ma ancora non si conoscono le cause degli omicidi. Secondo il quotidiano locale Le Nouvelliste, una delle persone a cui il 36enne ha sparato è un suo ex datore di lavoro. Lo stesso giornale ha intervistato un altro ex capo del presunto killer, che ha parlato dell’uomo come di un impiegato problematico a livello comportamentale e ritenuto insopportabile dai colleghi.

Gli avvisi della polizia

La polizia ha mobilitato un gran numero di agenti per individuare e bloccare il responsabile del doppio omicidio. Diversi posti di blocco sono stati istituiti intorno a Valois, per cercare di evitare la fuga dal Paese da parte del ricercato. La polizia ha comunque invitato la popolazione a non avvicinarlo o fermarlo, in caso di riconoscimento, perché si tratta di un soggetto pericoloso. Intanto, la procura della Repubblica ha aperto un’indagine per omicidio.

La stessa polizia ha lanciato un appello: chi avesse qualsiasi tipo di informazioni è invitato a chiamare la Centrale operativa allo 027 326.56.56.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani