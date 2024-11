Antonio Tajani ha parlato con il nuovo ministro degli Esteri israeliano. Il titolare della Farnesina ha chiesto spiegazioni su quanto accaduto a Shama, «dove un proiettile è caduto sul tetto della palestra della nostra base Unifil nel sud del Libano». Il vicepresidente del Consiglio, intervenuto a margine della sua visita all’Eso di Monaco di Baviera, ha spiegato che i soldati italiani «sono lì per la pace e non sono terroristi». «Lui è stato molto disponibile e mi ha assicurato che accerterà immediatamente quanto accaduto e ci risponderà in tempi brevi», ha aggiunto.

Redazione