Antonio Tajani è volato in Tunisia per discutere delle migrazioni con il governo del presidente Kais Saied. A Tunisi, il ministro degli Esteri ha firmato con il omologo tunisino un memorandum d’intesa che prevede la creazioni di nuovi canali di migrazione regolare tra Italia e Tunisia. Nello specifico si permetterà a 4000 lavoratori tunisini qualificati di venire a lavorare in Italia.

“Lavoriamo per rafforzare la migrazione regolare contro l’immigrazione irregolare, quindi contri i trafficanti di esseri umani. Vogliamo dare lavoro a persone che vogliono essere impegnate, che sono formate e che non andranno in giro per l’Italia ma andranno direttamente a lavorare in agricoltura o nell’industria” ha detto il vicepremier italiano.

