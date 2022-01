Il sindaco Gaetano Manfredi pensa ai privati per risollevare le sorti dello storico Teatro San Carlo. «La sfida che abbiamo davanti per garantire stabilità al Teatro – afferma – è avere non solo tante istituzioni che lo sostengono ma anche un contributo da parte dei privati per fare in modo che la somma di tutti questi contributi sia in grado di garantire un buon futuro al San Carlo. Credo che lavorando insieme riusciremo a farlo», chiosa mostrando ottimismo. Il sindaco parla come presidente del Consiglio di indirizzo del Massimo partenopeo.

Il discorso parte dalla valutazione dei fondi destinati dalla Regione Campania alla Fondazione Teatro San Carlo. «Rispetto alle previsioni, quest’anno una quota del Poc non è stata attribuita, ma il San Carlo deve essere in grado di potersi muovere con più finanziatori», afferma Manfredi. Parlare del Teatro San Carlo è parlare di cultura, è parlare di un’eccellenza che deve essere una priorità per la città innanzitutto, e che deve ritrovare il ruolo centrale che merita nel panorama nazionale e internazionale. Il Teatro è un patrimonio artistico e culturale unico, che ha risentito come altri degli effetti della pandemia. Manfredi, come presidente del Comitato d’indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo, ha dunque tra le priorità da affrontare quella del taglio dei finanziamenti da parte della Regione Campania, collegata alla crisi generale che il mondo della cultura sta vivendo per effetto della pandemia.

Tre giorni fa il Comitato di indirizzo si è insediato, manifestando «la ferma volontà – scriveva in una nota – di avviare un nuovo confronto con i soci fondatori, le associazioni imprenditoriali e soggetti privati al fine di richiedere lo stanziamento di adeguate risorse nonché una razionalizzazione dei costi di produzione». Da qui l’idea di un partenariato pubblico-privato volto ad individuare le risorse necessarie al sostegno del Teatro San Carlo.

Viviana Lanza Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).

