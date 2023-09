La tensione nell’area critica di Lampedusa è in netto aumento, seguita dai record di sbarchi di oltre 7.000 migranti nelle ultime 48 ore.

Le telecamere di Tv e agenzie in loco hanno catturato l’atmosfera caotica sull’isola, con decine di migranti che si sono improvvisamente arrampicati sul muro circostante la struttura nel tentativo di uscire, riuscendo a scavalcarlo.

In mezzo alle grida della folla e con le forze dell’ordine impegnate nel mantenere il controllo, decine di persone si sono allontanate dal centro di accoglienza. Nel frattempo, dall’interno, in tanti stanno protestando per le attuali condizioni e servizi della struttura.

Contrariamente a quanto comunicato ieri sera, quando dall’hotspot assicuravano la presenza di cibo e acqua per ogni ospite, testimonianze raccolte dal programma di informazione Morning News, di Canale 5, raccontano di alcuni ospiti che non sono riusciti a mangiare per quattro giorni consecutivi. “Ci sono molti bambini, è per questo che sono così disperati”.

