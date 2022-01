“Scossa fortissima”, scrivono in tanti in queste ore sui social network. Segnalano un terremoto che in serata si è verificato a Napoli. L’epicentro è stato individuato nell’area dei Campi Flegrei. Di magnitudo 2.3 secondo l’Ingv OV (Napoli), a tre chilometri di profondità.

Le segnalazioni sono però già centinaia. La scossa sarebbe stata avvertita con chiarezza anche ai piani inferiori da Posillipo a via Manzoni, da via Boccaccio a Pianura, dal Vomero a Capodimonte. E tutti sono concordi: è stata una “bella scutuliata”. Si è sentita insomma forte e chiara la scossa. Qualcuno scrive che “si muoveva tutto il letto”, qualcuno che “ballava la poltrona”.

“Pesante assai”, convengono tutti. “Sono decenni – si legge sempre sui social – che avverto questi terremoti del bradisismo, ma a questa ho avuto paura”. L’utente si riferisce al fenomeno legato al vulcanismo che provoca abbassamenti e innalzamenti del livello del suolo, tipico dell’area flegrea per l’appunto.

La scossa si è verificata con precisione alle 20:37. Sarebbe stata preceduta da un boato. Al momento non si registrano segnalazioni né conferme su danni a persone o cose.

(Seguono aggiornamenti)

