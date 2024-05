Due scosse di terremoto, nel corso dell’attività bradisismica che da tempo sta interessando la zona, sono state registrate nei Campi Flegrei – Napoli nel corso della notte del 7 maggio. Numerose le segnalazioni sui social di due “forti scosse, soprattutto la seconda, avvenute a distanza di due ore.

La prima è stata registrata poco prima delle 4, alle 3.48. La seconda poco prima delle 6, alle 5.53. Entrambe, in attesa dei rilievi ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, avrebbero fatto registrare una magnitudo provvisoria compresa tra 3 e 4.

La seconda scossa, delle 5.53, è avvenuta a una profondità di 1.4 chilometri e ha fatto registrare una magnitudo di 2.9, quella precedente invece di magnitudo 3.2. Dalle ore 0.11, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con gli eventi maggiori registrati di magnitudo 3.2 e 2.9. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.

Diverse le segnalazioni da cittadini residenti tra Pozzuoli e i quartieri della zona ovest di Napoli (Bagnoli, Pianura, Fuorigrotta, Soccavo). Scosse che avvengono a una profondità minima, inferiore si 3 chilometri e che dunque vengono percepite dalla popolazione.

