Forte scossa di terremoto registrata alle 13.32 nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Il sisma è stato nitidamente avvertito dalla popolazione ed è durato una decina di secondi, quasi come la scossa di magnitudo 4.4 registratasi nei giorni scorsi. Ieri, 14 marzo, un’altra scossa di magnitudo 3.5.

I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una scossa di magnitudo 3.9 avvenuta ad una profondità di 2.9 chilometri nella zona della Solfatara di Pozzuoli.

“E’ stata forte e lunga ma non come quella di due notti fa”. Altri aggiungono: “Ormai viviamo con una scossa al giorno”.

Campi Flegrei, Ciciliano: “Nessuna evacuazione”

“L’evacuazione è prevista per la pianificazione vulcanica non quella sismica, quindi i rischi dal punto di vista vulcanico non ce ne sono, siamo perfettamente in ‘giallo’ come ben sapete quindi non è prevista nessuna azione in questo momento di evacuazione”. Parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, a margine dell’inaugurazione all’Aquila della sede di formazione della Protezione Civile della Regione Abruzzo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo