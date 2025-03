Tremano ancora i Campi Flegrei. Una scossa di terremoto forte e prolungata è stata avvertita nel cuore della notte, all’1.24 di giovedì 13 marzo a Napoli. Numerose le testimonianze sui social in attesa dei rilievi ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La magnitudo è stata di 4.4 avvenuta ad una profondità di 2.5 km. L’epicentro in mare tra Bagnoli e Pozzuoli. Persone in strada, si segnalano danni e caduta di calcinacci sulle auto a Bagnoli. Vigili del fuoco e protezione civile a lavoro per accertare eventuali danni ad edifici.

Terremoto, crollo in casa: “Estratta persona in vita”

In una abitazione di Pozzuoli si è registrato il cedimento di un solaio nella camera da letto, la persona che viveva nell’appartamento è stata prontamente evacuata dai vigili del fuoco. “Per il crollo di un solaio in un’abitazione a Pozzuoli, estratta una persona in vita, si lavora per accertare presenza di altre coinvolte” si legge sull’account X. “Esclusa presenza altre persone coinvolte nel crollo di un contro soffitto nell’edificio a Pozzuoli, non grave la persona soccorsa. In corso 9 verifiche di stabilità su edifici”.

Da Pozzuoli a Bacoli a Quarto ai quartieri occidentali di Napoli (Pianura, Bagnoli, Soccavo, Fuorigrotta), sono diverse le segnalazioni. Una scossa fortissima durata quasi una decina di secondi. “Non finiva più” si legge su X. Testimonianza anche da altri quartieri napoletani, Posillipo, Vomero, Piscinola, Chiaia ma anche nella zona del centro storico e di Capodimonte e dei Colli Aminei.

Secondo i primi rilievi dell’Ingv, la scossa, con epicentro in mare sul lungomare tra Bagnoli e Pozzuoli, ha registrato una magnitudo 4.4 ed è avvenuta ad una profondità di 2,5 chilometri.

Alla prima scossa di magnitudo 4,4, registrata dai sismografi alle ore 1.25, ne è seguita un’altra a distanza di un quarto d’ora, all’1.40, di magnitudo 1.6, sempre con epicentro l’area dei Campi Flegrei. Poi una di magnitudo 1.1 all’1.47.

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, fa sapere che a partire dalle ore 1:25 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. “L’evento sismico più significativo – si precisa – si è prodotto alle ore 1:25 con magnitudo 4.4 (con una possibile variazione in più o in meno di 0.3) localizzato nei pressi di via Napoli”. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi il Comune invita a chiamare i numeri della Centrale Operativa Polizia Municipale (081/8551891) e della Protezione Civile (081/18894400). L’Amministrazione comunale di Pozzuoli e la Protezione Civile comunale “seguono da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

seguono aggiornamenti

