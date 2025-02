Ancora una forte scossa di terremoto avvertita poco dopo la mezzanotte a Napoli. Dopo una giornata dove ne sono state registrate decine, la più forte alle 15.29 di magnitudo 3.9, alle 00.19 una nuova scossa è stata avvertita nella zona dei campi flegrei, dal comune di Pozzuoli a quelli di Quarto e Bacoli passando per i quartieri partenopei di Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Chiaia, Vomero, Posillipo ma anche nelle zone del centro storico. Ci sono testimonianze addirittura dai Quartieri Spagnoli.

Sono numerose le testimonianze sui social anche perché si tratta di scosse che avvengono a profondità minime, di 1-2 chilometri. La scossa, così come rilevato dall’Ingv, è stata di magnitudo 3.9 avvenuta ad una profondità di appena 1,6 chilometri con epicentro nella zona di via Pisciarelli. Diversi cittadini, soprattutto quelli residenti nella zona rossa, sono scesi in strada. Tra loro c’è chi ha deciso di trascorrere la notte in auto.

Uno sciame sismico che anche alle 23.45 e alle 23.46 ha fatto registrare due scosse di magnitudo 3 sempre nella zona dei Campi Flegrei. “Dopo le scosse di oggi abbiamo effettuato tutti i controlli necessari. Continuerò a essere in contatto con il Centro Coordinamento Soccorsi, ma voglio tranquillizzare i cittadini che non sono stati registrati problemi sulle strade o danni alle scuole nel territorio comunale di Napoli”. Così su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo la scossa di terremoto che si è registrata nel pomeriggio ai Campi Flegrei e che è stata avvertita anche a Napoli.

“Al momento c’è la preoccupazione dei cittadini, qualche richiesta di sopralluogo in casa ed è saltata una rete idrica. Sono in corso i controlli in tutte le scuole con l’ufficio tecnico ed è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc)”. Ha invece sottolineato all’Adnkronos il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, sulla scossa di magnitudo 3.9 delle ore 15.29 nell’area dei Campi Flegrei.

Scuole chiuse a Pozzuoli. “In conseguenza della forte scossa di oggi, a titolo meramente precauzionale, l’Amministrazione sta disponendo la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per domani 17 febbraio 2025. L’ordinanza, in fase di prossima emanazione, si rende opportuna per consentire l’effettuazione di appositi sopralluoghi a tutti gli edifici scolastici da parte dei tecnici comunali”. A dichiararlo il sindaco Luigi Manzoni.

