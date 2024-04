Un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso Taiwan, precisamente la sua parte orientale, segnando l’ evento sismico “più potente degli ultimi 25 anni” a detta del direttore del Centro sismologico di Taipei, Wu Chien-fu. L’evento è stato paragonabile solo a quello di magnitudo 7.6 che ha colpito l’isola nel 1999, causando la perdita di circa 2.400 vite umane e la distruzione di oltre 50.000 edifici.

L’epicentro, crolli e vittime

Secondo quanto riportato dall’Amministrazione meteorologica taiwanese, l’epicentro del terremoto è stato individuato nelle acque, a 25 chilometri a sud della contea di Hualien e a 138 chilometri da Taipei. Nella contea di Hualien, prossima all’epicentro, si sono verificati crolli di edifici con persone intrappolate sotto le macerie, come riportato dai media locali. Attualmente, si contano almeno 4 vittime e quasi 100 feriti, ma il numero delle vittime potrebbe aumentare.

Al momento l’allarme tsunami per Taiwan e il Giappone, è stato ritirato. La contea di Hualien ha registrato il crollo di 26 edifici, e le operazioni di soccorso sono in corso per liberare le persone intrappolate. La presidente Tsai Ing-wen ha istituito un’apposita unità di coordinamento per la gestione dell’emergenza e ha mobilitato le forze armate nelle aree maggiormente colpite. Si sono verificate interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica sull’intera isola (più di 87mila famiglie in tutta l’isola sono ancora senza corrente) ma la situazione è stata in gran parte ripristinata verso le 10:30 locali.

Voli sospesi

Le autorità della prefettura meridionale di Okinawa, in Giappone, hanno sospeso i voli nel principale aeroporto della regione come precauzione a causa dell’allerta tsunami, dalle 9:25 ora locale.

Seguono aggiornamenti

🚨🇹🇼🇯🇵 Terremoto di magnitudo 7.5 a #Taiwan. Il #Giappone emette l’allerta #tsunami e un ordine di evacuazione per le zone costiere della prefettura di #Okinawa. pic.twitter.com/nlFejapIWN — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) April 3, 2024

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco