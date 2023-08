Dalle 4:48 di oggi è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Al momento sono stati rilevati in via preliminare 18 terremoti con magnitudo compresa tra 0 e 2.5.

L’evento più significativo, localizzato nell’area di Cigliano, a Pozzuoli (Napoli), si è prodotto alle 4:48, alla profondità di 2,3 chilometri, con magnitudo 2.5.

Lo scorso 18 agosto per diverse ore la popolazione flegrea e dell’area occidentale di Napoli è stata in apprensione per uno sciame sismico con oltre 100 eventi registrati in meno di 24 ore.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa più forte è stata di magnitudo 3,3 ed è stata avvertita a Napoli e Pozzuoli.

Paura e allarme fra i residenti che sono stati svegliati dalle scosse alle prime luci dell’alba. E c’è chi è sceso in strada e parla di un”boato” che avrebbe accompagnato le scosse. La Protezione civile, al momento, non segnala danni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione