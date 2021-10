Non c’è stato niente da fare per Alessandro Boccia e Riccardo Iervolino. Sono morti in strada, sul colpo, dopo l’incidente che li ha visti vittime e feriti insieme con le loro due fidanzate, entrambe trasportate in ospedale. È successo a Casavatore, comune in provincia di Napoli. I due ragazzi avevano entrambi 24 anni, originari di Ottaviano. Sul posto la Radiomobile Carabinieri di Casoria, i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere oltre alla Polizia Locale e ai sanitari del 118.

Ancora da ricostruire la dinamica del fatale sinistro. Secondo quanto emerso al momento, e riportato da Internapoli, i quattro stavano viaggiando su una strada vicino a un ristorante di Casavatore. Secondo i primi accertamenti l’auto si sarebbe ribaltata e quindi schiantata contro un muro. La vettura avrebbe prima impattato contro uno spartitraffico dopo una curva e quindi si sarebbe ribaltata finendo contro un muro di cinta.

Non c’è stato niente da fare per i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due giovani. L’auto era una 500, trovata completamente capovolta. L’incidente intorno alle 4:00 di mattina in via detta Strada di Casoria alla rotonda con Casavatore. Le ragazze, 22 e 24 anni, sono state trasportate in ospedale: la prima al Cardarelli in prognosi riservata e l’altra a Frattamaggiore in Codice Giallo. Una è di Ottaviano e l’altra di San Giuseppe Vesuviano.

“È una domenica tristissima per Ottaviano – ha scritto su Facebook il sindaco di Ottaviano Luca Capasso – Nella notte due giovani nostri concittadini hanno perso la vita in un incidente stradale a Casavatore. Alessandro e Riccardo erano due studenti di appena 24 anni, due bravi ragazzi ai quali è stato sottratto il futuro da un destino assurdo. La comunità ottavianese è vicina alle loro famiglie. Da padre posso immaginare quanto può essere forte il dolore dei genitori in questo momento e so che ogni parola è superflua. Nel silenzio e nella preghiera comunichiamo loro tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. Preghiamo, inoltre, per i feriti ricoverati in ospedale. Il giorno dei funerali, a Ottaviano sarà proclamato il lutto cittadino“.

“Esprimo profondo dolore e solidarietà a tutta la comunità di Ottaviano per la perdita di due giovani vite spezzate in un incidente lungo la strada che porta a Casavatore. Somma Vesuviana è al fianco dei cittadini di Ottaviano, delle famiglie colpite“, il cordoglio del sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

