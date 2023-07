Momenti di panico per in Francia per Gianluigi Donnarumma e la sua compagna. Un gruppo di uomini ha fatto irruzione nella casa portiere 24enne aggredendo la coppia. Il commando li avrebbe legati e derubati. Il valore della refurtiva si aggirerebbe intorno ai 500mila euro. Lo riferiscono i media francesi.

Il portiere del Paris Saint-Germain e la fidanzata sono poi riusciti a liberarsi, rifugiandosi in piena notte in un hotel di lusso situato non lontano dalla loro abitazione. Il personale della struttura ha quindi allertato le forze dell’ordine.

Il 24enne portiere italiano e la sua compagna sono stati portati in ospedale per le cure del caso. La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un’indagine sulla vicenda.

I precedenti

La polizia è ora alla ricerca dei malviventi, ancora in fuga. Già in passato era capitato che altri giocatori del Psg fossero oggetto di attacchi da parte di criminali. Nel marzo 2021 alcuni ladri si erano introdotti nella casa parigina di Angel Di Maria, con moglie e figlie in casa, mentre l’argentino era in campo.

Lo stesso accadde a Marquinhos, il cui padre fu picchiato da alcuni uomini incappucciati nella sua abitazione. Disavventure di questo genere sono capitate anche a Icardi, Sergio Rico, Thiago Silva, Dani Alves e Choupo Moting, mentre Verratti era stato derubato un anno fa mentre si trovava in vacanza a Ibiza.

Ora la brutta disavventura per Donnarumma, che nella giornata di venerdì 21 luglio era atteso per il raduno del Psg in vista della prima amichevole, in programma contro il Le Havre alle 17. Sabato 22, invece, per i parigini inizierà una tournée di due settimane tra Giappone e Corea del Sud.

