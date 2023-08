Io sono tra quelli che ha sempre ritenuto fondamentale la grande prospettiva della costruzione di un percorso comune fra Azione e Italia Viva e l’ho difeso fino alla fine.

Ma devo dire a Matteo Renzi che tutto quello che sta accadendo, gli attacchi che arrivano da Azione, non è solo un problema suo.

Davanti al fatto che Calenda stia rinnegando tutte le decisioni prese insieme soltanto per attaccare Italia Viva, davanti al fatto che vada in tv ogni volta solo per attaccare Matteo Renzi frontalmente, io la domanda che sommessamente faccio- io che ho sempre pensato che rompere quell’alleanza rappresentasse un tradimento per gli elettori- è: siamo davvero convinti che non sia arrivato il punto smetterla con questa finzione, e di sottrarre agli elettori tutti di Azione e Iv l’umiliazione di una finzione, come le coppie che non si separano per paura dei figli, la finzione di un matrimonio nel quale c’è una parte che evidentemente non sopporta più l’altra e scarica dalla mattina alla sera su quella parte insulti e attacchi?

Ha ancora senso continuare a stare insieme? Diamo un elemento di chiarezza, ognuno starà dalla sua parte, e sapremo che abbiamo un altro avversario politico in più. Ma continuare così mi sembra assolutamente devastante e deprimente, ma questa è la mia opinione.

Roberto Giachetti