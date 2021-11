Piccola disavventura per un tifoso giallorosso prima dell’inizio della partita Roma-Milan che si è giocata ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. Un ragazzo, sostenitore della squadra allenata da José Mourinho, è rimasto incastrato con la testa nel tornello di ingresso allo stadio, rallentando l’accesso di numerosi tifosi.

E’ stato necessario l’intervento del personale della Croce Rossa per liberare il giovane dalle sbarre che lo avevano intrappolato schiacciandogli la testa. Per fortuna non ci sono state conseguenze per il ragazzo, che ha vissuto soltanto qualche momento di tensione e paura.

La sua incredibile disavventura è stata immortalata in un video che è poi finito sui social network e ha fatto il giro del web. Nel video, divenuto virale, si sentono voci e risate dei presenti, divertiti dal drammatico incidente. Nessuno degli astanti è però intervenuto per aiutare il malcapitato, che lamentava dolore.

