Sarà ancora una volta la prestigiosa cornice di Piazza del Popolo, a Roma, ad ospitare questa sera, venerdì 19 luglio 2024, un nuovo appuntamento con Tim Summer Hits, il concerto trasmesso in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. A fare gli onori di casa Carlo Conti e Andrea Delogu, presentatori abituali di questa kermesse musicale, che illumina l’estate 2024 con le canzoni più amate del momento. La serata avrà inizio alle ore 21:25 e proseguirà fino a mezzanotte. Tanti gli artisti più in voga dell’anno che si esibiranno per intrattenere il pubblico presente in piazza, gli ascoltatori alla radio e i tantissimi spettatori davanti al televisore a casa visto che l’ultima puntata, quella del 12 luglio 2024 ha ottenuto il 17.3% di share con 2.121.000 spettatori collegati.

Tim Summer Hits, la scaletta di venerdì 19 luglio. Chi canta e in che ordine

Questo l’ordine di esibizione dei cantanti in gara

Aiello

Ana Mena

Anna

Benji & Fede

BNKR44

Boomdabash

Colapesce Dimartino

Cristiano Malgioglio

Dargen D’Amico

Emma

Fabrizio Moro

Jvli

La Rappresentante di Lista

La Sad

Michele Bravi

Mr Rain

Noemi

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Piero Pelù

Rhove

Ricchi e Poveri

Santi Francesi

Sarah

Tim Summer Hits, l’ultima esibizione di Pino D’Angiò con i BNKR44

È bene ricordare che la trasmissione è stata registrata nelle scorse settimane e che questa sera tra gli artisti, saliranno sul palco anche i BNKR44 insieme a Pino D’Angiò. Per il pubblico, che ha apprezzato già a Sanremo 2024 il gruppo con il brano ‘Governo Punk’, e nello stesso duetto con D’Angiò con ‘Ma quale idea’ nella serata a tema, si è trattata dell’ultima occasione per ascoltare l’artista prima della sua morte avvenuta appena due settimane fa. Fatali i tanti mali: il cantautore aveva avuto un tumore alla gola che lo ha portato a doversi sottoporre a sei interventi chirurgici. Poi è stato colpito da un infarto con arresto cardiaco, e infine da un altro tumore ai polmoni. Stasera sarà la volta per un grande omaggio postumo all’artista.

