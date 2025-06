Piazza del Popolo di Roma apre nuovamente le porte al pubblico per ospitare la seconda puntata di Tim Summer Hits, il concerto trasmesso in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2, con le interviste esclusive e contenuti dal dietro le quinte di Carolina Di Domenico, disponibile anche su RaiPlay. A fare gli onori di casa Carlo Conti e Andrea Delogu, presentatori abituali di questa kermesse musicale. La serata avrà inizio alle ore 21:25 e proseguirà fino a mezzanotte. Saranno tanti i cantanti più attivi del momento ad esibirsi sul palco, nella seconda della quattro serate finora registrate. Successo per la puntata di sette giorni fa, che ha ottenuto una media di 2.324.000 telespettatori ed il 18,03% di share.

Tim Summer Hits, la scaletta di venerdì 20 giugno. Chi canta

Questi i cantanti in gara,

Tropico

Bigmama

Noemi

Coez

Sayf

Francesco Renga

Serena Brancale

The Kolors

Francesco Gabbani

Coma_Cose

Tananai

Rose Villain

Fabio Rovazzi e Fuckyourclique

Gaia

Alfa

Alessandra Amoroso

Settembre

Orietta Berti

Ermal Meta

Bnkr44

Shablo, Joshua e Tormento

Annalisa

