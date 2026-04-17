Tinto Brass è bloccato nella sua abitazione di Isola Farnese, a Roma, a causa di una frana che ha isolato il borgo, insieme a tutte le attività economiche e sociali, dal 9 gennaio. Questa situazione lo vede “amareggiato, molto depresso e con grandi preoccupazioni per la sua salute“. Così lo descrive Caterina Varzi, moglie del regista e maestro del cinema erotico, che ha lanciato nel mondo cinematografico attrici come Claudia Koll, Debora Caprioglio e Serena Grandi. La moglie di Brass, comunica anche che i due sono “a un passo dal presentare un esposto alla Procura della Repubblica“, oltre a specificare come un uomo di quell’età non possa resistere a lungo in quelle condizioni: “La sta vivendo malissimo. Per una persona come lui di 93 anni questo stop significa rinviare la visita dal cardiologo e tutti gli accertamenti che una persona di quell’età deve assolutamente fare. A tutt’oggi l’unico modo per uscire dal borgo è una scala di 141 gradini provvisoria che non può di certo fare“.

Il Consiglio straordinario

Martedì 14 aprile si è tenuto un Consiglio Municipale straordinario in cui è emerso che la viabilità della via principale interessata dalle frane, cioè via dell’Isola Farnese, è stata subordinata all’adozione di un’ordinanza prevista per il giorno dopo, mercoledì 15. La stessa Varzi, precisa che: “Finora le promesse sono state sistematicamente disattese: solo due giorni fa, gli uffici tecnici rispondevano al Comitato che il provvedimento era ancora in fase di studio. Per i residenti più fragili, l’impossibilità di spostarsi ha determinato il rinvio di visite mediche essenziali e difficoltà nella somministrazione di farmaci salvavita. Alle mie insistenti richieste sulla messa in sicurezza di Via Prato della Corte, che mette a rischio l’incolumità dei residenti, e a quelle dei cittadini esausti espresse anche con toni decisi, il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore Agnese Rollo hanno risposto abbandonando recentemente la chat di emergenza, lo strumento attraverso il quale i residenti venivano informati dello stato di avanzamento dei lavori per uscire dall’isolamento. Lasciandoci in un totale vuoto istituzionale“.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini