La novantottesima edizione della notte degli Oscar è giunta al termine, con il Dolby Theatre di Los Angeles che ha fatto da cornice alla premiazione dei migliori film e delle migliori interpretazioni del 2025 e dei primi mesi del2026. Ma dove si possono vedere le pellicole in streaming?

Una battaglia dopo l’altra

Il film che ha visto trionfare Paul Thomas Anderson come miglior regista, è la storia di un padre (Leonardo Di Caprio) nell’avventura della ricerca della figlia rapita. Riformerà il gruppo di rivoluzionari scioltosi 16 anni prima per ritrovarla. Oggi, si può trovare su HBO Max, oltre ad essere ancora in sala. Ha vinto 6 premi Oscar su 14 candidature.

Sinners – I peccatori

Un horror ambientato nel Missouri nel 1932, vede protagonista Michael B. Jordan che ricopre il difficilissimo ruolo di due fratelli gemelli, Smoke e Stack. I due decidono di tornare nella loro città natale per ricominciare una nuova vita e lasciarsi alle spalle quella che avevano vissuto fino a quel momento, ma presto si renderanno conto di essere tormentati da un male. L’interpretazione è valsa all’attore americano l’Oscar come miglior attore protagonista. Disponibile su Sky, ha vinto 4 Oscar su 16 candidature.

Frankenstein

Il film di Guillermo del Toro, tratto dal romanzo del 1818 di Mary Shelley, è la storia dello scienziato Dr. Viktor Frankenstein (Oscar Isaac) che a seguito di numerosi esperimenti, riesce ad assemblare un essere umano dall’aspetto ripugnante e difficile da controllare. La particolarità di questo film, è che mentre la prima parte è vista dal punto di vista dello scienziato, la seconda è vista da quello del mostro. Candidato a 9 Oscar, ne ha vinti 3. Si vede su Netflix.

Hamnet – Nel nome del figlio

La regista premio Oscar Chloe Zhao si rifà al romanzo di Maggie O’ Farrell, che vede protagonista Jessie Buckley nei panni di Agnes, una donna tormentata insieme al marito dal grave lutto del figlio. Oscar alla miglior attrice per Buckley, è l’unico Oscar vinto su 8 candidature. Il film è disponibile ancora in sala.

Sentimental Value

Il film di Joachim Trier, vede protagonista Renate Reinsve nel ruolo di una giovane attrice cresciuta lontano dal padre regista, che non ha mai voluto saperne di lei e della sorella. Dopo la morte della loro madre, lui (Stellan Skarsgard) cerca di riavvicinarsi a loro. Tutte le vecchie tensioni verranno a galla quando chiederà ad una delle sue figlie di recitare in un suo film. Vince l’Oscar come miglior film internazionale, su 9 candidature. Il film si trova ancora in sala.

Weapons

Un’intera classe di bambini, ad eccezione di uno studente, scompare misteriosamente. I cittadini, turbati dall’accaduto, uniranno le forze per cercare di risolvere il mistero. Un Oscar vinto su una candidataura, la pellicola è disponibile su HBO Max.

Kpop demon hunters

Film d’animazione, vede protagonista tre cantanti di kpop (Rumi, Mira e Zoey) che formano il gruppo immaginario Huntr/x. In reltà sono tre cacciatrici di demoni. Vincitore di due premi Oscar su 2 candidature, si vede su Netflix.

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Riccardo Tombolini