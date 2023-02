Un drammatico incidente mortale è avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, sulla strada provinciale 107 Via di Legri nel comune di Calenzano, in provincia di Firenze.

Qui i vigili del fuoco del comando di Firenze, del distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest sono intervenuti per l’incendio di un mezzo pesante precipitato dal tratto autostradale A1 al Km 274, sotto il viadotto “Marinella”.

Il tir, con annesso semirimorchio carico di frutta e verdure, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme al momento dell’impatto da diversi metri di altezza.

Per il conducente del veicolo, la cui identità non è ancora nota, non c’è stato nulla da fare: è stato trovato privo di vita dai vigili del fuoco all’interno dell’abitacolo.

La viabilità sulla SP 107 rimane interdetta alla circolazione nei pressi del Viadotto Marinella, mentre in corrispondenza dello svincolo autostradale di Calenzano si registrano code.

Accertamenti sono ora in corso per ricostruire l’incidente: il corpo del conducente è finito alla medicina legale, mentre il camion è stato messo sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

(in aggiornamento)

