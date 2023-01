E’ ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni dopo aver ricevuto un pugno in pieno volto da un amico, stizzito dalle molestie subite dalla fidanzata. Tragedia sfiorata a Capodanno a Ruffano, in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 21 anni ha riportato un trauma cranico e la frattura della tempia ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Vito Fazzi della città salentina.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno dovuto faticare non poco per accertare la reale dinamica dell’accaduto (e soprattutto il movente), l’aggressione è avvenuta la notte di Capodanno nel parcheggio di un ristorante dove avevano festeggiato l’arrivo del 2023. Inizialmente gli amici avevano riferito ai militari dell’Arma e ai sanitari del 118 che il 21enne era caduto battendo la testa nel tentativo di rientrare in auto. Un incidente dovuto alle condizioni psico-fisiche alterate dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Nelle ore successive i carabinieri hanno invece appurato che alla base del cazzotto in faccia rifilato dall’amico, c’erano presunte molestie subite dalla fidanzata di quest’ultimo durante i festeggiamenti. Il 21enne infatti avrebbe palpeggiato il sedere della giovane, provocando la furibonda reazione del coetaneo. L’aggressore, una volta identificato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni gravissime.

Redazione

Giovanni Pisano