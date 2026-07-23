Inrete, società specializzata in Public Affairs, Advocacy e Comunicazione fondata nel 2011 da Simone Dattoli, ha celebrato l’estate e la fine della stagione lavorativa con un evento caratterizzato da musica, giochi di luce e costruzioni cromatiche in Piazza di Pietra, dove ha sede il suo ufficio romano. Parlamentari, Presidenti di Authority e rappresentanti di enti pubblici, giornalisti, top manager e stakeholders del mondo istituzionale ed economico si sono incontrati per scambiarsi opinioni e impressioni mentre proiezioni pirotecniche animavano i palazzi circostanti, trasformando la piazza in una vera e propria scenografia urbana: il logo di Inrete, protagonista della serata, campeggiava sulle facciate storiche.

Tra i partecipanti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, il Presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato, Andrea Mascaretti, Simona Petrucci, Maria Elena Boschi, Domenico Furgiuele, Maurizio Lupi, Paola De Micheli, Salvatore Caiata, Rossano Sasso, Alessandro Cattaneo, Guido Castelli, Marcello Coppo, Marcello Scurria, Ignazio Zullo, Tilde Minasi, Andrea Caroppo, Luigi Marattin, il Commissario AGcom Massimiliano Capitanio.

Con oltre 100 consulenti e più di 14 milioni di euro di fatturato, nel 2025 Inrete si è confermata tra le più importanti società italiane di public affairs, advocacy e comunicazione istituzionale. Attraverso le sedi di Roma, Milano e Bruxelles garantisce il supporto necessario a rappresentare gli interessi dei clienti nella maniera più adeguata, nel mercato italiano e in sede UE.

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