Un tonfo fortissimo, paragonabile ad una scossa di terremoto. Con queste parole i residenti del condominio di corso Palermo 61 hanno descritto il crollo di una rampa di scale avvenuto ieri attorno alle 23. Fortunatamente l’incidente non ha causato morti e feriti.

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo per evacuare con il cestello dell’autoscala i residenti della scala colpita dal crollo. Mentre i condomini della rampa ancora utilizzabile sono stati invitati ad abbandonare le case per dei controlli anche sulla scala attualmente non danneggiata.

