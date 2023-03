Per un imprevisto, solo per un fuori programma, era tornato a casa un po’ prima dal lavoro. E l’ha trovata piena, una ventina di persone, maschi e femmine, persone nude nel suo appartamento. Casa sua che, a suo dire, era diventata il set di un film a luci rosse. L’appartamento era stato fittato da poco dal protagonista di questa vicenda, un 35enne, che si è verificata a Dragona, tra Ostia e Acilia, lo scorso novembre, e che è stata raccontata dal quotidiano Il Messaggero. Il caso è finito in procura a Roma.

Il giovane uomo aveva affittato da poco l’appartamento. Nessun problema con il padrone di casa fino a quando un giorno è tornato in casa prima del previsto. Quando avrebbe trovato un vero e proprio set, con persone nude, gente intenta a inscenare e riprendere scene hard. Dopo aver discusso con il proprietario il 35enne ha chiamato la polizia. Sul posto si sono recati gli agenti del X distretto di Polizia Lido.

Gli agenti una volta arrivati hanno trovato due persone intente a litigare. Il 35enne ha raccontato agli agenti che dopo aver chiesto spiegazioni ha litigato con il proprietario e che nel frattempo attori, comparse, tecnici e cameraman sono scappati. Il caso è finito in Procura, il titolare del fascicolo è Francesco Basentini. Al momento non c’è alcuna denuncia, il reato ipotizzabile potrebbe essere la violazione di domicilio. Al momento però risulta impossibile portare avanti l’inchiesta senza denuncia.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano