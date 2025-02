Torna il Fight For Naples (F4N), lo show che unisce sport e intrattenimento: appuntamento al PalaEden

In occasione della nomina prestigiosa di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, torna con la quarta edizione il Fight For Naples (F4N) evento che unisce lo sport da combattimento con l’intrattenimento. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Napoli, sostenuta dalla V° e dalla X° Municipalità, patrocinata da Coni, Federazione Pugilistica Italiana, Federkombat e Comitato Paralimpico Campania, ha l’obiettivo di diffondere i valori delle arti marziali e del pugilato, contando sulla solida tradizione sportiva locale e promuovendo il percorso di giovani atleti e campioni, campani e nazionali.

Fight For Naples, la IV° edizione all’Edenlandia: dal 19 al 22 febbraio 2025 al PalaEden

Giovedì 13 febbraio alle ore 11 presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, del Presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli Gennaro Esposito, del Consigliere della Città Metropolitana di Napoli con delega allo Sport e ai Giovani Sergio Colella e del Delegato Coni per la città di Napoli Agostino Felsani. Presenti altresì la vice Presidente della X° Municipalità Anna Somma, il Consigliere della X° Municipalità Mario Greco e il Presidente della Federkombat Gianni Di Bernardo.

La conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, casa del Comune di Napoli

Il F4N è un evento ideato e creato dalla Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club. Per il 2025 la kermesse è stata organizzata insieme alla Edenlandia Spa. L’iniziativa si terrà da mercoledì 19 febbraio a sabato 22 febbraio presso il PalaEden, ingresso dal parco di viale Kennedy. “Iniziative come Fight for Naples rappresentano una preziosa opportunità socio-educativa per i nostri ragazzi – afferma l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante – . Gli sport da combattimento instillano valori positivi quali il rispetto dell’avversario, la disciplina e la capacità di gestire le proprie emozioni anche nei momenti di forte stress. Promuoviamo, dunque, queste discipline sportive affinché i nostri ragazzi non solo conducano sani stili di vita ma soprattutto imparino a socializzare e a diventare buoni cittadini domani!“.

Le voci del F4N: l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante

“Prende forma il palinsesto di Napoli capitale europea dello sport 2026. Fa parte della rassegna il Fight for Naples che ci auguriamo ci sarà anche il prossimo anno. Iniziativa, ideata sapientemente da Luca Donadio, amministratore della Pro Fighting Napoli Club“, annuncia Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli. “Ed è possibile immaginare dei corsi di autodifesa nelle scuole dell’area metropolitana per contrastare la piaga della devianza giovanile con validi coach atleti professionisti come testimonial e docenti“, afferma l’esponente di Palazzo Matteotti. “Lo sport deve essere sempre più centrale e presente nel nostro territorio, come strumento di inclusione e aggregazione“, riferisce Colella, rafforzando la sinergia già messa in campo tra Istituzioni locali, Coni Campania, Cip Campania e Federazioni sportive. “E poi le discipline da combattimento (dalla boxe alla kickboxing, dal K-1 al muay thai) possono contribuire alla diffusione di regole e rispetto degli avversari, non solo sul ring o sul quadrato, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana“, conclude Colella.

Gli organizzatori Luca Donadio (Pro Fighting Napoli Club) e Gianluca Vorzillo (Edenlandia)

“Siamo felici di aver organizzato la quarta edizione dell’evento in occasione di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 – dichiara Luca Donadio, Amministratore Pro Fighting Napoli Club -. La continuità del F4N dimostra il suo essersi radicato nel tessuto sportivo e dell’intrattenimento cittadino. Fondamentale per noi l’appoggio di istituzioni, federazioni e comitati che ringraziamo per il loro sostegno. Quest’anno siamo andati oltre – conclude Donadio – abbiamo organizzato un’iniziativa lunga un’intera settimana. L’abbiamo fatto per dare spazio a tante realtà della città impegnate nel sociale. Un modo per fare sentire protagonisti, insieme ai nostri atleti, tanti giovani per i quali è difficile praticare sport. E di questo siamo orgogliosi“.

“Ho accettato con entusiasmo di condividere questo progetto e questa avventura perché lavoro da anni nel mondo dell’intrattenimento ma anche per la mia grande passione per le arti marziali“, è il pensiero di Gianluca Vorzillo, Ceo di Edenlandia. “Sono convinto che il format del F4N sia assolutamente vincente, conoscendo tra l’altro i valori che caratterizzano queste discipline. Edenlandia è la location giusta per questo importante evento, perché – conclude Vorzillo – è un ‘posto del cuore e dei ricordi’, un simbolo di Napoli e della sua storia, pronto ancora una volta ad accogliere curiosi ed appassionati”.

Il programma completo

Proprio sabato 22 febbraio sarà il giorno dedicato allo sport. I momenti clou della giornata inizieranno alle 12 con il torneo Barrus Fight League, che vedrà protagonisti quattro atleti di K-1 (particolare disciplina che unisce Muay Thai, Karate, Taekwondo e Kickboxing) per categoria, pronti a sfidarsi per conquistare la cintura. Le categorie in gara saranno tre: due maschili, -70 kg e -63,5 kg, e una femminile, -60 kg. A seguire, spazio agli incontri principali della serata. Tra questi, i due match semi-professionisti FPI, con Salvatore Attrattivo (campione Italiano) e Raffaele Manzo, entrambi campani, che affronteranno rispettivamente il 19enne Filippo Seca (medaglia d’Argento ai campionati Italiani Assoluti 2024) e ‘The Nightmare’ Giordano Giansanti. Grande attesa anche per il match della professionista Chiara Pagliuca. Infine, Daniele Iodice (campione Italiano), altro talento campano, salirà sul ring per sfidare il kickboxer Marco Ferroni.

Lo show dentro e fuori dal ring

Tra un incontro e l’altro spazio al cabaret, al ballo, alla musica. Lo show sarà condotto da Marco e Raf, i due noti speaker di Radio Kiss Kiss, che guideranno la serata presentando gli atleti e animando il pubblico con la loro energia. Il tutto sarà accompagnato da dj set e spettacolari esibizioni di ballerine sul palco. Prevista una cena spettacolo a partire dalle ore 20 curata dal servizio di ristorazione Cusamè. Al termine delle sfide si apriranno le danze grazie all’aftershow di Fight For Naples, che vedrà protagonisti tre gruppi musicali di grande impatto: Musicology, Club Tasso e Puta Caso. Questi artisti faranno vibrare la notte con la loro musica, trasformando l’evento in una festa indimenticabile fino a tarda notte.

F4N per il sociale

Quest’anno la grande novità è l’aver aperto l’evento al terzo settore, a molte realtà cittadine operanti nel sociale. Sono stati organizzati workshop, laboratori ed esibizioni dimostrative dove atleti, coach professionisti e specialisti dello sport, racconteranno ai giovani la loro esperienza. Mostreranno loro l’importanza che lo sport può avere nella vita di tutti anche nel diffondere valori come l’inclusività. Da mercoledì 19 febbraio a venerdì 21 febbraio sono previste due sessioni al giorno, gratuite e aperte a tutti – rispettivamente di mattina dalle 10 alle 12 e di pomeriggio dalle 15 alle 17 – di attività introduttive allo sport. Parteciperanno l’Associazione A Ruota Libera coinvolta dalla Cooperativa Incontatto della V° Municipalità, e la Cooperativa Sociale La Locomotiva Onlus coinvolta dai Laboratori di Educativa Territoriale della V° Municipalità.

La cerimonia del peso

Venerdì 21 febbraio alle ore 18 al PalaEden, presso Edenlandia ingresso dal parco di viale Kennedy, si terrà la consueta Cerimonia del Peso. L’occasione per gli atleti di presentarsi e iniziare a confrontarsi in vista dei match. Uno dei momenti più attesi del F4N.

Le foto

