“Non manca più nessuno, solo non si vedono i due liocorni“, scrive un utente su Twitter commentando la notizia di un avvistamento sulle strade di Roma, la Laurentina, di un toro, con tanto di corna, e pesante diversi quintali.

“Toro, ascendente cinghiale“, scrive un altro utente, sottolineando come sia variegata la presenza di animali nella Capitale: topi, gabbiani, pavoni, serpenti, cinghiali e istrici. La città è uno zoo a cielo aperto.

A lanciare la segnalazione, l’account ufficiale di Roma Mobilità, il servizio che informa i cittadini della situazione del traffico in città. Alle 10,27 un tweet annuncia la presenza di un toro in strada e conseguenti rallentamenti del traffico.

L’alert di Roma Mobilità aveva fatto seguito alla segnalazione arrivata alla centrale operativa della Polizia Locale da parte di un cittadino che aveva avvistato il bovino intorno al chilometro 16 della Laurentina. Gli agenti, intervenuti sul posto, non hanno però trovato nulla. L’animale aveva già lasciato il luogo segnalato.

Il bovino sembrerebbe essere scappato da una fattoria nella zona dei Colli dei Pini a Roma, generando il panico tra i residenti del quartiere.

Ma sui social network dilaga l’ironia. “Dai cinghiali ai tori, ma dove viviamo“, si lamenta un utente. “E Pamplona muta“, chiosa ironicamente un altro. “Quando arrivano le aragoste fateme ‘no squillo“, cinguetta un altro utente twitter. E c’è chi la butta sull’oroscopo. “Eh ma si sa che i toro sono così!! testardi!! se si mettono in testa una cosa la devono fare!!“.

Ma chi più seriamente scrive: “Grandi battute per il presunto avvistamento di un toro oggi sulla Laurentina. In realtà c’è poco di strano, Via di Santa Serena è comune di Roma ma è qualche chilometro oltre il Raccordo, nella campagna romana (o quel che ne rimane), e in zona ci sono diverse aziende zootecniche“.

La zona infatti si trova all’esterno del Grande Raccordo Anulare, in un’area circondata dal verde.

