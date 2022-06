Un uomo di 44 anni è morto annegato la scorsa notte a Bacoli (Napoli) in circostanze da chiarire. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, l’incidente è avvenuto sul pontile dove sono ormeggiate numerose imbarcazione in via Molo di Baia, nel piccolo porticciolo.

La vittima era originaria di Roma. Il corpo è stato recuperato in mare e sarà sottoposto ad autopsia. Indagini in corso di Carabinieri e Guardia Costiera di Baia. Ascoltati nella notte le persone presenti sul luogo della tragedia e gli ormeggiatori della zona.

