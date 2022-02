A fuoco il traghetto Euroferry Olympia battente bandiera italiana della Grimaldi Lines. La nave di linea collegava la città di Igoumenitsa in Grecia e Brindisi. A bordo della nave c’erano in tutto 288 persone: 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio.

Tutte tratte in salvo: intorno alle 7:00 del mattino la nave è stata completamente evacuata con i mezzi di bordo. Al momento non risultano feriti. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, a circa 9 miglia dalla costa, nell’area Sar (Search and Rescue) greca.

Precisamente al largo della costa settentrionale dell’isola greca di Corfù, tra Grecia e Albania. La Guardia costiera greca si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l’intervento.

La Guardia Costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei che però non sono stati necessari. Sul posto sono intervenuti, oltre alle motovedette della guardia costiera greca, anche un’unità della Guardia di finanza italiana che si trovava in quel tratto di mare.

(Articolo in aggiornamento)

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte