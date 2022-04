“Nelle stesse ore in cui si decreta il fallimento di Ctp, c’è da fare i conti anche con i pesanti disagi a cui saranno esposti i pendolari e i turisti nei prossimi giorni, con il taglio delle corse del trasporto pubblico proprio nel momento di apertura della stagione turistica”. E’ quanto afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.

“Misure che dimostrano l’assenza di visione in un comparto strategico per i cittadini e i visitatori. È tempo di rivedere il sistema dei trasporti, a partire dall’area metropolitana di Napoli, agendo con investimenti mirati, con il taglio degli sprechi, con una strategia chiara che punti all’azzeramento di quei fattori che in questi anni hanno pesantemente contribuito alla drammatica situazione attuale” aggiunge l’esponente del Carroccio.

“La Regione Campania, in particolare, la smetta di impegnarsi a provare a nascondere sotto il tappeto la nuova crisi Eav con improbabili alchimie societarie e intervenga per avviare un serio programma di riorganizzazione, attento alla sostanza e alla qualità dei servizi da offrire ai cittadini e ai visitatori nei nostri territori ad altissima vocazione turistica” conclude.

Redazione

Ciro Cuozzo