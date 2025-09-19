L’articolo 52 della Costituzione italiana recita: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Questo principio vale per i nemici esterni ma anche per quelli interni, come testimoniato dai martiri della lotta contro la Mafia, magistrati come Falcone e Borsellino, politici come Mattarella, carabinieri, poliziotti e cittadini comuni vittime di uccisioni mirate o di attentati dinamitardi.

Perché trattare con Hamas?

Non mi risulta che lo Stato, come avrebbe voluto la Mafia, sia sceso a patti con quella associazione criminale, e la cosiddetta trattativa Stato-Mafia si è rivelata essere null’altro che un’invenzione giornalistica. Ma cosa sarebbe successo se la Mafia si fosse impadronita con la forza della città di Palermo, sequestrandone i cittadini, avesse commesso stragi nelle città vicine e – da una posizione di forza – avesse imposto allo Stato di riconoscerla come interlocutore? La risposta è nella Costituzione: dopo aver tentato una soluzione pacifica per la resa della Mafia, lo Stato altro non avrebbe potuto fare che liberare Palermo con la forza militare, distruggendo quella organizzazione, salvaguardando al massimo nel contempo la vita e i beni dei cittadini. Prego caldamente chi dissente da questa impostazione di spiegarmi perché sarebbe invece a favore di una trattativa, riconoscendo come interlocutore quella associazione criminale.

La liberazione degli ostaggi

Tutto questo premesso, mi chiedo invece perché Israele, invaso e aggredito dai criminali di guerra di Hamas il 7 ottobre con un’orrenda strage di civili, malgrado abbia tentato ripetutamente una trattativa con i terroristi per la restituzione degli ostaggi (quelli morti e quelli ancora vivi ridotti a larve umane), sarebbe colpevole di tentare di liberarli con la forza e di neutralizzare per sempre chi teorizza pubblicamente la sua cancellazione dalla faccia della Terra. Per concludere, mi domando come sia possibile che coloro che da decenni criminalizzano gli ex Generali dei Carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno, accusandoli di aver trattato con la Mafia per evitare attentati, siano gli stessi che accusano Israele di non trattare abbastanza con i terroristi di Hamas.

Carlo Giovanardi

