Poste Italiane prova a prendersi Tim, ma questa volta senza la rete. Ed è un dettaglio tutt’altro che marginale. L’Opas (offerta pubblica di acquisto e scambio) lanciata dal gruppo guidato da Matteo Del Fante vale 10,8 miliardi di euro, mista tra contanti e azioni, e punta a costruire un grande polo integrato tra telecomunicazioni, servizi finanziari e digitale. A differenza di quanto accadeva in passato, l’asset più strategico – la rete fissa – oggi è fuori dal perimetro di Tim, dopo la cessione a un consorzio guidato da Kkr con la presenza di Cassa Depositi e Prestiti. È da qui che bisogna partire per capire davvero il senso dell’operazione.

Operazione

Tim, oggi, è una società dei servizi. Ha clienti, piattaforme, competenze industriali e una presenza forte nel mobile e nel segmento enterprise. Ma non controlla più l’infrastruttura. Questo significa che l’operazione di Poste non è un ritorno dello Stato nella rete, ma un tentativo di costruire un campione nazionale dei servizi digitali, sfruttando le possibili sinergie tra due grandi basi clienti e due modelli di business complementari. L’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, ha scelto parole misurate: “Sarà il mercato a decidere se l’offerta è fair”. E ancora: “Poste è un partner importante, con o senza Opas”. È una posizione che dice molto più di quanto sembri. Da un lato, apertura a un’integrazione che può avere una logica industriale; dall’altro, una distanza evidente sul tema chiave: il prezzo. Perché oggi Tim è un asset difficile da valutare. Senza rete, ma con una base clienti rilevante e un potenziale di sviluppo ancora tutto da dimostrare.

Piano industriale

Sul piano industriale, l’operazione ha una sua coerenza. Poste Italiane dispone di una rete distributiva capillare, milioni di clienti e una presenza ormai strutturata nei pagamenti, nel risparmio gestito, nelle assicurazioni e nei servizi digitali. Tim può portare in dote connettività, competenze tecnologiche e una relazione diretta con famiglie e imprese. L’integrazione tra questi due mondi potrebbe generare offerte commerciali, aumentare la fidelizzazione dei clienti e creare economie di scala in un mercato competitivo. Ma il punto è proprio questo: “potrebbe”. Perché le sinergie, sulla carta, funzionano sempre. Nella realtà, molto meno. La prima criticità riguarda il modello industriale. Il nuovo “soggetto” è strutturalmente più esposto alla pressione sui margini. Dipende da accordi wholesale, ha meno controllo sui costi e fatica a difendere il proprio posizionamento competitivo. Integrare questo modello con quello di Poste richiede una strategia estremamente chiara. Non basta mettere insieme due grandi aziende per creare valore. Serve capire come si generano ricavi aggiuntivi e si riducono i costi. La seconda criticità è il prezzo. È qui che si giocherà davvero la partita. Se l’offerta non sarà percepita come adeguata, gli azionisti potrebbero non aderire. E senza adesione, l’operazione rischia di restare incompiuta o di dover essere rilanciata a condizioni più onerose. Il fatto che lo stesso Labriola rimandi al giudizio del mercato è un segnale chiaro: non c’è una convergenza automatica sul valore di Tim.

Governance

Poi c’è il tema della governance. Poste è un gruppo a forte partecipazione pubblica, con logiche che inevitabilmente tengono conto anche di obiettivi non strettamente di mercato. Tim, pur ridimensionata, resta una società quotata, esposta alla disciplina degli investitori. Mettere insieme queste due dimensioni non è banale. Il rischio è quello di creare un soggetto ibrido, dove le scelte industriali si intrecciano con quelle politiche, rallentando i processi decisionali.

Infine, l’esecuzione. L’Italia ha spesso dimostrato di avere intuizioni industriali corrette e difficoltà nel portarle a termine. Questa operazione richiede integrazione tecnologica, commerciale e organizzativa. Richiede investimenti, tempi lunghi e una leadership forte. Senza questi elementi, anche la migliore strategia rischia di restare sulla carta. Il giudizio, quindi, deve tenere insieme due elementi. Da un lato, l’operazione ha una sua logica: prova a costruire un campione nazionale nei servizi digitali, rafforza la presenza italiana in un settore strategico e cerca di dare una direzione a un asset che negli ultimi anni ha perso valore e identità. Dall’altro, è un’operazione complessa, rischiosa e tutt’altro che scontata nel suo esito. In sintesi, non è lo Stato che si riprende la rete. È lo Stato che prova a fare valore nella ampia gamma dei servizi digitali. Ci riuscirà?

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Angelo Vaccariello