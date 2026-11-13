Marco Travaglio ha passato anni a raccontare l’antimafia come una delle grandi battaglie civili del Paese, celebrando i magistrati che la combattono, denunciando chi ne ostacola il lavoro e rivendicando il ruolo delle istituzioni nate per contrastare Cosa nostra. Adesso, però, scopre che una di queste, la Direzione nazionale antimafia, istituita nel 1991 anche sulla spinta dell’esperienza e delle intuizioni di Giovanni Falcone per coordinare le indagini e superare la frammentazione degli uffici giudiziari nella lotta alla criminalità organizzata, è “un ente ormai semi-inutile“. In pratica il classico carrozzone. Una conversione improvvisa, maturata mentre il Consiglio superiore della magistratura ha confermato Giovanni Melillo alla guida della Dna e dopo essersi schierato apertamente con Nino Di Matteo che ne aveva contestato l’operato. Il bersaglio è Melillo, ma nel mirino finisce un’intera istituzione. E soprattutto finisce sotto esame la coerenza di una narrazione che per anni ha fatto dell’antimafia una bandiera.

L’editoriale pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano, “Ha stata la spectre”, è dedicato alla presunta regia occulta, denunciata da Melillo nella sua memoria depositata al Csm. Una campagna mediatica e politica che, secondo il Procuratore Nazionale Antimafia, avrebbe avuto l’obiettivo di ostacolarne la riconferma. Travaglio individua i protagonisti di questa presunta congiura in Di Matteo, nel suo giornale e nel Movimento 5 Stelle. Tre soggetti che, nella sua ricostruzione, avrebbero semplicemente fatto il proprio mestiere: il magistrato presentando un esposto, il giornale pubblicando la notizia e i parlamentari chiedendo un’audizione in Commissione Antimafia.

Travaglio insiste soprattutto sul messaggio inviato dal cronista Giuseppe Pipitone a Melillo per offrirgli la possibilità di replicare all’esposto di Di Matteo. Un’iniziativa che il procuratore ha riportato nella memoria al Csm, interpretandola come un ulteriore elemento della campagna nei suoi confronti. Per Travaglio, invece, sarebbe la prova dell’inconsistenza delle accuse rivolte al suo giornale. Il problema della riservatezza, scrive, varrebbe a corrente alternata: Melillo avrebbe infatti parlato pubblicamente in passato del caso Striano e del suo predecessore Cafiero de Raho, evocando l’esistenza di mandanti che le indagini successive non avrebbero individuato.

Se Travaglio ritiene che la Dna abbia perso efficacia, dovrebbe spiegare quando e perché, quali responsabilità individua e quali modifiche ritiene necessarie. Ad esempio, è un suggerimento, trovare il modo per evitare che tutti i procuratori nazionali antimafia, come avviene ormai da una quindicina d’anni, terminato l’incarico vadano in politica. Travaglio, invece, sceglie di chiudere con un affondo personale. Melillo, scrive, non sarà mai Falcone, Borsellino, Caselli, Gratteri o Di Matteo. Resta così la curiosa parabola del direttore del Fatto: l’antimafia come irrinunciabile bandiera quando si tratta di celebrare i suoi protagonisti, un organismo semi-inutile quando al suo vertice c’è un procuratore evidentemente non in sintonia e che venne preferito nell’incarico da parte del Csm (13 a 7 i voti), sarà un caso, proprio a Gratteri.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

© Riproduzione riservata

Giovanni M. Jacobazzi