Sulla linea dell’alta velocità Firenze – Roma la circolazione ferroviaria è rallentata in direzione Roma, “per un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea tra Chiusi e Orvieto”. Lo fa sapere Rfi. La società aggiunge che “proseguono le operazioni di soccorso al treno fermo”.

Forti i ritardi sulla tratta. Sui monitor di Roma Termini sono stati registrati tempi di attesa anche oltre le 5 ore per due treni, in arrivo da Milano Centrale e in partenza per Salerno che hanno avuto 350 minuti di ritardo. E a causa delle temperature, diversi passeggeri hanno accusato malesseri.

E sono terminate solo nella prima serata le operazioni di soccorso al treno fermo sulla linea Alta Velocità Firenze-Roma tra Chiusi e Orvieto. Lo riferisce Rfi, indicando che la circolazione è in graduale ripresa.

I treni direttamente coinvolti – il Frecciarossa 9587 Torino-Reggio Calabria Centrale e il Frecciarossa 9527 Milano Centrale-Salerno – subiranno ritardi superiori a 120 minuti, mentre il Frecciarossa 9425 Venezia Santa Lucia-Napoli Centrale, il Frecciarossa 9643 Milano Centrale-Napoli Centrale e il Frecciarossa 8576 Roma Termini-Genova Piazza Principe sono instradati sulla linea convenzionale con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione